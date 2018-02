Versailles ganha mostra virtual O Palácio de Versalhes abriga pela primeira vez uma exposição em 3D para contar aos visitantes a história da antiga residência do rei Luís XIV. Para construir uma galeria da história do palácio, que mistura obras originais, dispositivos multimídia e maquetes, a entidade se uniu ao Google, que pela primeira vez instalou câmeras em um museu. A galeria que já está aberta ao público tem 11 novas salas e 90 obras variadas, muitas delas nunca expostas. Os filmes em 3D do Google são projetados em salas especiais que se alternam com as tradicionais. No endereço http://www.versailles3d.com,também é possível encontrar um jogo interativo. / AFP