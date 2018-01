Versace percorre o planeta para criar coleção de mobília A maison Versace deu uma volta ao mundo para criar sua nova coleção de mobília, apresentando luxuosos sofás de época e majestosas camas brancas para seus admiradores. A Versace apresentou sua linha de móveis no Salão da Mobília de Milão, dividindo seu espaço em ambientes temáticos, como Los Angeles, Tóquio e Roma. A maison se ateve à combinação de preto e branco que já é sua marca registrada, além de empregar uma seleção de marrons, verdes, azuis, roxos e rosas em seus sofás, camas e cadeiras. Em "Roma", por exemplo, o azul escuro foi usado num sofá e numa cama de veludo, ao lado da qual um par de chinelos tinha as palavras "The King" bordadas. Cadeiras marrom intensificavam o clima de realeza. Uma longa mesa branca decorada com louça fina dava o tom em "China", onde um sofá branco de época e uma cama branca majestosa ocupavam lados opostos da sala. Lustres brilhantes e cadeiras roxas completavam a decoração. O logotipo de cabeça de Medusa da Versace apareceu em almofadas de "Londres", que trazia malas pretas para um viajante elegante. Além disso, cadeiras-sofás em cubo e mesas baixas com interiores em camadas se destacavam no ambiente. A Versace também expôs dois interiores feitos sob medida para helicópteros. A chefe de design da Versace, Donatella Versace, afastou as coleções da imagem de ouro e glitter característica da maison para um look mais discreto. Na nova butique Versace Home inaugurada em Milão na noite de quarta-feira, o tema predominante era o preto e branco em sofás e mesas, com um ou outro detalhe em prata nas cadeiras e nos pés das mesas. A Versace começou a criar mobília ainda nos anos 1990, e a divisão de móveis teve faturamento de 69,5 milhões de euros no ano passado. O executivo-chefe da divisão, Giancarlo Di Rision, disse à Reuters que Bruxelas, Dubai, Nova York e Paris também terão lojas de móveis Versace.