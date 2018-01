Versace inaugura loja em Bangcoc O grupo Versace inaugurou uma loja no shopping Siam Paragon, em Bangcoc, na Tailândia. Em um espaço de 354 metros quadrados, estão à venda as últimas novidades em roupas femininas e masculinas, acessórios e óculos. "Tentamos criar um ambiente no qual a mobília seja o suporte ideal para a exposição de nossas coleções, para torná-las modernas e acessíveis para todos os clientes", explicou um representante da marca.