Versace assinará decoração do interior do Clock Tower, em NY A grife de luxo italiana Versace vai se encarregar da renovação do interior do edifício Clock Tower, na Madison Avenue, em Nova York, pertencente à Africa Israel. O anúncio foi feito na terça-feira em comunicado das duas companhias. Conhecida por seu logotipo de cabeça de Medusa e seu pendor por toques de ouro, a Versace vai decorar 55 apartamentos e um spa no edifício de um século de idade, que foi inspirado na torre do sino da famosa praça San Marco, em Veneza. Um clube exclusivo no complexo será projetado pessoalmente pela presidente da grife, Donatella Versace. Os detalhes financeiros do contrato não foram revelados. A Africa Israel pagou 200 milhões de dólares pelo edifício Clock Tower no ano passado e disse que seriam precisos cerca de dois anos e 110 milhões de dólares para reformá-lo. A expectativa é que, depois de pronto, o complexo valha aproximadamente 1 bilhão de dólares. O projeto, que vai incluir uma cobertura de mais de 1.000 metros quadrados, é mais um indicativo de que o arrocho atual do crédito e as quedas nos mercados financeiros não estão tendo muito impacto sobre a parte de luxo dos mercados imobiliário, de moda e de design de interiores. Na terça-feira, a grife francesa de luxo Hermes, que produz echarpes de seda e produtos de couro, disse que suas vendas subiram 12,1 por cento no primeiro trimestre. A Versace, cujos vestidos glamourosos custam milhares de euros, anunciou em março que não estava sentindo os efeitos do desaquecimento econômico. O executivo-chefe da Versace, Giancarlo Di Risio, disse à Reuters que a empresa vai levar experiência ao projeto. "Só fazemos projetos de luxo, apenas as residências e os apartamentos mais luxuosos", disse ele. A Versace já decorou interiores de hotéis, apartamentos, iates de luxo e até helicópteros. Dois anos atrás, a grife italiana decorou 32 apartamentos no hotel Plaza de Nova York. "A Versace desenha de A a Z tudo o que ela faz", disse Di Risio. Ele falou que no momento a grife não tem outros projetos previstos com a Africa Israel, conglomerado israelense controlado pelo bilionário Lev Leviev, que possui interesses nos ramos imobiliário, energético, hoteleiro, de moda e de infra-estrutura. O edifício Clock Tower foi projetado por Napoleon LeBrun e foi usado primeiramente como sede da MetLife, em 1909.