Vermelho intenso de estrelas do Globo de Ouro lembra sensualidade do passado

O "vermelho papoula", tendência para a primavera, foi o tom escolhido por estrelas como as vencedoras da noite Jennifer Lawrence ("O Lado Bom da Vida") e Claire Danes ("Homeland"), juntamente com Marion Cotillard, Zooey Deschanel e Jennifer Garner.

"Vermelho é clássico e comemora o auge de Hollywood quando todas as deusas mais glamourosas costumavam usar vermelho", disse o especialista em estilo e apresentador de TV Sam Saboura. "É suntuoso e forte, mas esse novo tom papoula para a primavera traz frescor, juventude e modernidade."

Com o clima excepcionalmente frio na Califórnia, Saboura disse que os pretos usados pelas vencedoras Julianne Moore ("Virada no Jogo"), Adele ("007 - Operação Skyfall") Salma Hayek, Julianna Margulies e Rachel Weisz "foram corretos nesta noite fria de janeiro, sem dizer elegantes e chiques".

Contrastando com os vermelhos houve uma série de cores pálidas, no que o editor sênior da Entertainment Weekly Bronwyn Barnes chamou de "efeito fogo e gelo". Isso incluiu o vestido "branco quente" Chanel Haute Couture de Anne Hathaway e os tons corais preferidos por Amy Adams, Megan Fox e Hayden Panettiere.

"Não importa a cor, praticamente todos os vestido trouxeram enfeites brilhantes como cristais, paetês, miçangas e lantejoulas que criaram um efeito de glitter", disse Barnes.

A estilista Elshane, que trabalha com cantoras como Carly Rae Jepsen e a comediante Rebel Wilson, disse que o estilo predominante no tapete vermelho foi romântico. Ela descreveu os looks como tendo uma "inocência feminina, nada muito revelador, mas ainda marcante no corpo em todos os lugares certos".

"Foi animador ver o romantismo sem o tule, babados e franzidos que normalmente acompanham", disse ela.

Embora a cerimônia do Oscar será sempre considerada a noite mais importante da moda no tapete vermelho, com a maioria dos estilistas luxuosos vestindo os mais importantes do cinema, o Globo de Ouro também tem sua importância. É a primeira grande premiação do ano e mostra vestidos de estilistas usados por estrelas do cinema e da televisão.

"O Globo de Ouro é o primeiro tapete vermelho da temporada de premiações, então é a primeira vez que essas atrizes podem mostrar uma atitude e mostrar seus estilos", disse Elshane. "E este ano, foi uma grande noite para a moda. As estrelas realmente se esforçaram nesta temporada e assumiram muitos riscos."

Além disso, o estilo mais formal sentado do Oscar em comparação com o jantar em mesas redondas do Globo de Ouro também influencia o tipo de moda que será vista.

"O código de vestuário, como a cerimônia, é mais descontraído, e é por isso que vemos de tudo, desde vestidos de alta costura tradicionais até trajes mais ousados, como o vestido de Nicole Kidman de Alexander McQueen, e estilos mais curtos, como aqueles usados por Marion Cotillard e Thandie Newton", disse Barnes.