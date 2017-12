Vermelho de Valentino aparece na estréia de Facchinetti Alessandra Facchinetti estreou na quinta-feira no trabalho que é provavelmente o mais difícil do mundo da moda, apresentando sua primeira coleção para a Valentino desde que o mestre estilista se retirou de cena, em janeiro, após 45 anos. E, numa decisão provavelmente sábia, a ex-estilista da Gucci, 35 anos, não se afastou muito do caminho que fez de Valentino um favorito de gerações de mulheres glamurosas, desde Jacqueline Kennedy Onassis até Julia Roberts. Babados, laços e vestidos vermelho-batom -- algumas das características próprias de Valentino ao longo de décadas -- apareceram no desfile, ao lado de desvios modernos com saias de volume e elegantes terninhos pretos. Em seu desfile, que aconteceu numa passarela inteiramente branca no Palais de Chaillot, perto da torre Eiffel, Facchinetti também se manteve fiel ao lendário gosto de Valentino pelo espetáculo. De maneira geral, porém, optou por tonalidades mais moderadas de preto, marinho e bege. A atriz Winona Ryder, na primeira fileira do público, considerou o desfile "lindo". Outra presença na primeira fileira foi Giancarlo Giammetti, o sócio comercial de Valentino Garavani durante muitos anos, que deu sua bênção à coleção e chamou a atenção para sua "elegância, qualidade e leveza". Suceder a Valentino é difícil devido ao status de ícone do estilista e porque a indicação é vista como teste, num período em que várias maisons vêm trocando de estilistas em poucas temporadas. No backstage, após o desfile, Facchinetti comentou que "o DNA da maison nunca vai mudar, apenas o ponto de vista, e isso nos permitirá fazer coisas novas". As dificuldades enfrentadas por quem toma o lugar de um estilista considerado uma lenda estiveram em destaque nesta temporada. O estilista Gianfranco Ferre morreu repentinamente no ano passado. Na semana passada, sua maison apresentou uma coleção de qualidade desigual em Milão, depois de o estilista escolhido para substituir Ferre renunciar ao cargo um mês antes dos desfiles, em função de "divergências criativas" com a direção da casa.