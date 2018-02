Verissimo sai do estado grave mas ainda inspira cuidados, dizem médicos

Atualizado às 18h07

PORTO ALEGRE - O escritor Luis Fernando Verissimo, 76 anos, continua lúcido, acordado e interagindo com médicos e familiares. A informação é de seu último boletim médico, divulgado no final da tarde desta segunda-feira, 26. Internado desde quarta-feira, 21, em um Centro de Tratamento Intensivo em Porto Alegre, vítima de uma infecção, ele "tolerou bem a retirada do aparelho de ventilação mecânica, mantendo um bom padrão respiratório", de acordo com o informe.

O estado de saúde do escritor, entretanto, ainda inspira cuidados, e ele continua internado para fazer hemodiálise e monitorização no CTI.

Neste sábado, os médicos identificaram que Verissimo é vítima do vírus Influenza A, a gripe comum. Pelo fato de ser hipertenso e diabético, seu quadro de saúde se agravou, fazendo com que ele fosse imediatamente internado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Verissimo começou a se sentir mal após uma viagem por Minas Gerais e Rio de Janeiro, há cerca de uma semana. Ele se queixou de sintomas de gripe, o mesmo que seus companheiros de viagem, como sua mulher, Lúcia, e o escritor Zuenir Ventura. Entretanto, ao invés de apresentar melhoras, como os demais, o escritor gaúcho piorou.

Além de escritor, Veríssimo também é jornalista, cartunista, roteirista de televisão, autor de teatro e tradutor. Entre suas obras mais famosas estão O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada, As Cobras e A Velhinha de Taubaté. O pai, Erico Veríssimo, é um dos principais autores brasileiros.