Verissimo recebe alta depois de quase um mês internado

PORTO ALEGRE - O escritor Luis Fernando Verissimo, 76 anos, recebeu alta nesta sexta-feira. Ele estava internado desde o dia 21 de novembro no Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha.

"Sua recuperação clínica foi muito favorável, não mais necessitando de tratamento por hemodiálise", informaram em nota os médicos Alberto Augusto Rosa e Sandro Cadaval Gonçalves.

O escritor esteve internado por 12 dias no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) tratando uma infecção. Verissimo passou por diversas sessões de hemodiálise e, inclusive, chegou a respirar com o auxílio de aparelhos. Mas melhorou, e estava se recuperando em um quarto da internação.

Verissimo foi internado depois de se sentir mal após uma viagem por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele se queixou de sintomas de gripe, o mesmo que seus companheiros de viagem, como sua mulher, Lúcia, o escritor Zuenir Ventura e o cartunista Chico Caruso. Entretanto, ao invés de apresentar melhoras, como os demais, o escritor gaúcho piorou.

No dia 24, a equipe que atende Verissimo, chefiada pelos médicos Alberto Augusto Rosa, Sandro Cadaval e Eubrando Silvestre Oliveira, identificou que o escritor havia sido vítima do vírus Influenza A, a gripe comum. Pelo fato de ser hipertenso e diabético, seu quadro de saúde se agravou, fazendo com que ele fosse imediatamente internado, para ser sedado e auxiliado por aparelhos.

Além de escritor, Verissimo também é jornalista, cartunista, roteirista de televisão, autor de teatro e tradutor. Entre suas obras mais famosas estão "O Analista de Bagé", "Comédias da Vida Privada", "As Cobras" e "A Velhinha de Taubaté". Seu pai, Erico Verissimo, é um dos principais autores brasileiros.