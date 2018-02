Vergonha em dólar

Transformada instantaneamente em carniça de talk shows, a modesta viúva com oito netos, da cidade de Greece, ao Norte de Nova York, atraiu simpatia internacional. Um website desses que levantam fundos para causas ou projetos foi aberto com o objetivo de arrecadar o bastante para a monitora escolar tirar umas férias inesquecíveis. Enquanto escrevo, o site já arrecadou meio milhão de dólares. Uma companhia aérea, nenhuma surpresa, vai levar a família de Karen de graça para um parque da Disney.

Pelo menos duas das pestes identificadas no vídeo receberam ameaças de morte e a polícia está patrulhando seu endereço afluente. Os dois emitiram comunicados de desculpa que contêm a sinceridade de um vendedor de carro usado. Um psicólogo especialista em bullying, que já devia estar de plantão à espera das chamadas de repórteres, pontificou: a dinheirama doada reflete a vergonha que a nossa sociedade sentiu do incidente.

Como a enxurrada de doações online partiu do mesmo planeta que produz a enxurrada de ameaças de vingança online, tenho dificuldade para acreditar na teoria da contrição coletiva. Sou tentada a encontrar outra motivação para a generosidade viral e oportunista, dispensada por tantos que não se sentem mobilizados com tragédias fartamente documentadas, mas não capturadas por celular. É o fenômeno do Kony 2012, conhecido como slacktivism, a militância preguiçosa, a compaixão praticada sem levantar do sofá. Afinal, disse a própria monitora, atordoada com a atenção, "eu não fiz nada" para ganhar esta recompensa. É como se ela tivesse acertado a quina de uma loteria escatológica.

Há uma ironia cruel no fato de que, enquanto Karen Klein percorria o circuito de entrevistas, em algum lugar neste país, um jovem anônimo esperava o veredicto de um júri na Pensilvânia. O réu era Jerry Sandusky, o ex-técnico assistente do lendário time de futebol americano da Penn State University, o homem que estuprou esse jovem em 2001, quando ele não devia ter mais de 11 anos. Como sabemos disso? A testemunha que flagrou o estupro do garoto de 11 anos no chuveiro era ninguém menos do que o novo técnico assistente, Mike McQueary, um latagão que tinha então 27 anos, 1,93 m de altura e achou melhor correr para casa e contar para o pai. O menino, provavelmente recrutado na ONG de assistência a crianças pobres fundada pelo pedófilo Sandusky, nunca foi identificado. O ex-presidente e vice-presidente da Universidade decidiram que não seria "humano" delatar o estuprador aos serviços sociais. Sandusky continuou abusando sexualmente de meninos até ser preso no ano passado. Na sexta-feira à noite, Sandusky ouviu a palavra "culpado" 45 vezes no tribunal. Vai morrer na cadeia. A Penn State University agora se arma para comprar o silêncio das vítimas.

O mesmo especialista em bullying ouvido na reação ao caso da monitora Karen Klein lembrou que as crianças hoje são criadas num mundo de reality shows, em que xingar e humilhar é entretenimento. Mas a vergonha que ele detecta na generosidade financeira online não me parece a moeda corrente.

A vergonha e também o orgulho são emoções centrais da honra, escreve o filósofo Kwame Anthony Appiah, um dos mais interessantes intelectuais públicos destas paragens. Mas a honra, lembra ele, independe da moralidade. Há uma tensão entre as duas. Que o digam as mulheres ameaçadas de assassinatos por honra no Paquistão. A honra requer o respeito de um grupo e o controle da imagem. A exposição viral permitida pela tecnologia pode até provocar embaraço, como é o caso dos responsáveis pelo tormento de Karen Klein.

Mas não há número de cliques que preencha o vácuo moral.