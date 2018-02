Vergara lança livro Liberdade O artista Carlos Vergara lança hoje o livro Liberdade (Suzy Muniz Edições, 152 págs., R$ 50) na Estação Pinacoteca, com debates que serão realizados das 10 h às 17h30, no auditório do Memorial da Resistência de São Paulo, no prédio da instituição (Largo General Osório, 66, tel. 3324-1000). A publicação faz parte de seu projeto artístico homônimo criado a partir dos destroços da demolição do Complexo Presidiário da Frei Caneca, no Rio. Vergara exibe uma instalação na Estação Pinacoteca e o lançamento da publicação, com textos do curador Moacir dos Anjos e do escritor Silviano Santiago, entre outros, contará com a participação de juristas.