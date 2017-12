Vereadores denunciam estacionamento do Cirque du Soleil A CPI que trata do licenciamento de shows pediu a interdição do estacionamento que deverá ser utilizado pelo público que irá assistir às apresentações do espetáculo canadense Cirque du Soleil, como informa por e-mail a assessora do relator da CPI, o vereador Adilson Amadeu. Segundo Silvana Silva, o pedido foi feito após inspeção realizada nesta segunda-feira às instalações do estacionamento destinado ao público. Na tarde desta terça-feira, integrantes da CPI encaminharam ofício à subprefeitura de Pinheiros denunciando a situação e pedindo providências. A CPI constatou que as instalações do circo atendem à legislação, mas o mesmo não acontece com o estacionamento destinado ao público. O estacionamento deverá ser feito no subsolo da estrutura de concreto localizada na esquina da Marginal Pinheiros com avenida Juscelino Kubitschek. O espaço de 8 mil m2 poderá abrigar cerca de 1000 veículos. A Maxpark é a responsável pela administração da área e cobrará R$ 20 por veículo. A CPI está pedindo a interdição do local (que não tem certificado de conclusão da obra) por falta de segurança uma vez que não possui o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e nem os demais documentos exigidos para regular funcionamento do estabelecimento.