Verdi, Mozart, Nono e Janácek no próximo ano Hinterhäuser adiantou ao Estado as óperas que serão apresentadas na programação do ano que vem no festival de Salzburg. O maestro Riccardo Muti, há 40 anos colaborador do festival, rege Macbeth, de Verdi, com direção cênica de Peter Stein. Entre os outros títulos estão O Caso Makropoulos, de Janácek, com regência de Esa-Pekka Salonen, a trilogia Mozart/Da Ponte e Prometheus, de Luigi Nono.