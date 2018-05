Verdade e mentira

O longo tempo de domínio da mentira se desenvolve no ventre do tempo infinito da verdade e por isso é devorado por ela. Nunca saberá você ao certo quando uma frase sábia é um provérbio ou um grande disparate, mas reconhecerá sua conotação perigosa e, paradoxalmente, sentirá alívio ao constatar que seus íntimos pensamentos não tornam você uma alma desvairada e solitária, mas uma que vive em comunhão com algo que apesar de ser sensação descreve a mais real das realidades. Há os que mentem sem necessidade, há os que o fazem com imaginação e também os que mentem por conveniência ou prazer. Para todos, verdade e fantasia se misturam de tal maneira que acabam perdendo a capacidade de distingui-las e se sentem protegidos pelo longo tempo de domínio sem enxergar em si e em suas famílias os sinais de inequívoca decadência.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Alguns entendimentos podem avançar hoje entre as pessoas, mas nada garante que se tornem estáveis e solidifiquem, já que algumas dentre elas continuarão se distraindo e com isso provocando contrariedades.

TOURO 21-4 a 20-5

Tudo que faz em nome da segurança parece sensato e nobre, mas desde que não dê os resultados pretendidos você precisa começar a questionar. Há coisas que podem ser feitas apenas porque a emoção espontânea as motiva.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Injetar mais dinâmica nos assuntos é tarefa eminentemente geminiana. Por isso, que razão haveria para o desânimo? Isso não seria digno de sua natureza. É importante colocar tudo em movimento, ainda que sem rumo definido.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O excesso de assuntos práticos incomoda, mas fica difícil perceber a verdadeira origem do desconforto. É como se algo mais importante estivesse se perdendo na voragem de assuntos práticos que devem ser atendidos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Você decide o teor de suas palavras e até se vai dizê-las ou permanecer em silêncio. Este é o momento em que se coloca em jogo sua capacidade de dominar sua própria personalidade e conduzir as coisas com firmeza.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Depois de você satisfazer os interesses atuais virão outros e depois desses virão outros e outros, constituindo uma roda infindável de interesses. Quando, então, sobrará tempo para o que não represente interesse nenhum?

LIBRA 23-9 a 22-10

O conhecimento levado à prática é o que comumente se chama de sabedoria. Conhecer não é suficiente e, inclusive, conhecer demais sem experimentar produz congestão e, paradoxalmente, burrice. Sabedoria é experiência.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Atrapalhar a agenda de atividades em nome de responder positivamente ao apelo de certas emoções não é uma atitude que pareça sensata. Porém, é saudável dar importância aos sentimentos e se guiar por esses.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Tudo que tinha de acontecer já é passado, apenas resta a conclusão, que ficou em suspense. Sua alma não suportará suspense excessivo, não foi feita para isso. Pelo contrário, foi feita para quebrar o suspense.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

É tentador pegar alguns atalhos para que o caminho não seja tão árduo e o esforço seja menor. Porém, assim como nem tudo que reluz é ouro, tampouco todos os atalhos trariam consigo as facilidades prometidas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

O que hoje acontece a outrem amanhã pode se transformar em seu destino particular. Afinal, não há tanta distância ou diferença entre os seres humanos, apesar de todo o esforço despendido para garantir originalidade.

PEIXES 20-2 a 20-3

As emoções não devem ser recalcadas, mas tampouco convertidas num lamaçal de contradições. As emoções precisam ser conduzidas aos alvos pertinentes com a mesma elegância com que um ginete cavalgaria um potro bravio.