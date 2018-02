Verdade conveniente

Quem diria que um ano depois de sua estreia, o SWU (Starts With You, ou Começa Com Você) estaria virando assunto de cinema? "Ninguém diria, mas é assim que começa. Pequenas mudanças viram grandes mudanças", diz Gwen Cassidy. A declaração poderia soar como mera retórica não fosse Gwen uma autoridade quando o assunto é transformar imagens diversas em algo que faz sentindo não só ecológica mas também cinematograficamente. Além de ter sido a responsável pelo roteiro de Uma Verdade Inconveniente (do ex-vice-presidente do EUA, Al Gore, que ganhou Oscar de melhor documentário), ela é roteirista de We Made It, documentário sobre o SWU que está sendo produzido pela brasileira Digital21 e deve estrear nos cinemas no fim de 2012. "Mas não será um filme de música. Não terá cenas de show. Será sobre tudo que aconteceu durante a semana em que o SWU mobilizou as milhares de pessoas que foram a Itu, e que vai mobilizar outras milhares neste ano", conta Rodolfo Patrocínio, diretor de We Made It, cuja equipe registrou os dias de festival dividida em várias unidades, em vários formatos, com várias câmeras.

O trabalho que Gwen tem pela frente é de fato complexo: organizar as mais de 100 horas que foram filmadas pela equipe da Digital21, em um filme de pouco mais de uma hora e meia. "Vai ser difícil. Mas adoro desafios. E já volto para Los Angeles com várias linhas condutoras", contou a roteirista ao Estado em sua passagem por São Paulo.

A previsão de lançamento é para o final de 2012 e incluirá também imagens captadas na próxima edição do SWU, que ocorre em Paulínia, de 12 a 14 de novembro. "Essa vai ser outra temática importante. Paulínia tem a tradição do petróleo. E, ao mesmo tempo está investindo na sustentabilidade. Pontos como este não podem ficar de fora", diz Rodolfo. A propósito, por que We Made It? "Muita gente me pergunta por que já comemorar? Porque ainda que falte muito para avançar no Brasil quando o assunto é sustentabilidade, só o fato de ter realizado um festival como este, de levar uma discussão tão importante para milhares de pessoas, muitas das quais que nunca haviam pensado nisso, de chegar ao segundo ano com perspectivas otimistas, já conseguimos bastante."

Foi de Rodolfo a ideia de convidar Gwen para roteirizar o documentário. O SWU o contratou para registrar um making of. Assim que viu que tinha mais que os bastidores de um festival nas mãos, entendeu que era preciso alguém com uma visão global do assunto para ajudar. "Lembrei do Uma Verdade Inconveniente que, com um tema que poderia ser tão específico, conseguiu mobilizar o mundo. É isso que queremos para We Made It. Mais que um filme sobre um festival no Brasil, queremos fazer um filme sobre um tema global, que possa ser tão interessante para o brasileiro quanto para um americano ou um europeu."

Assunto não falta. Nem boas ideias. Rodolfo e equipe já pensam em abrir uma TV SWU na internet, para que o vasto material registrado não seja condensado somente em pouco mais de uma hora de filme. "Há tantas histórias dentro dessa grande história. Vários minidocumentários podem ser feitos."