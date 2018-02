Verão em preto e branco

Que verão é tempo de flores, cores, estampas e até excessos já é mais do que sabido. Que a pesquisa de novas estampas e tecidos é o campo em que a moda mais inova atualmente também é certo. Novidade é que a New York Fashion Week, encerrada na quinta-feira, trouxe tamanha profusão de coleções investindo no clássico preto e branco que chega a ser possível apostar em um verão com ares mais clean, variando de tons de preto - passando pelo cinza, grafite - até o branco total - com passagens pelo marfim, off-white, gelo. Um verão classudo, mas feminino. A NYFW prova que o clássico pode ser bem-humorado ao apostar em estampas que brincam com a seriedade do preto e formam quadriculados, pied-de-poule e até oncinhas versão p&b (Marc Jacobs e na Rachel Zoe).

Claro que houve estampas étnicas, cores fortes, do pink ao turquesa, do mostarda ao vermelho e até mesmo os tons lavados e nude. Mas a it-estampa da vez são as listras, que já vinham ganhando destaque nas últimas temporadas e agora conquistam a fila A em coleções como Vivienne Tam, Tomy Hilfiger, Oscar De La Renta, Marc Jacobs e Michael Kors, entre outros. Além das listras, os grafismos, calcados nos contrastes formados pelo embate entre o preto e o branco, foram destaque nas coleções de Jacobs, Calvin Klein, Alexander Wang (que apostou nos gráficos e vazados, em que a pele fez as vezes do branco) e Proenza Schouler. Esta última propôs um verão em que a internet é o mote para se discutir a velocidade do discurso e das imagens. O resultado foram estampas futuristas, texturas inusitadas em couro de python 'combinando' com outras mais orgânicas como o jérsei.

Voltando ao p&b, o padrão vai da praia, em um maiô recortado de Tommy Hilfiger, à noite, em um imponente longo De La Renta, passando pelo escritório, na coleção versátil de Narciso Rodriguez. Merecem destaque Calvin Klein e Marc Jacobs. Ambos apostaram no lady like e apresentaram uma mulher delicada e elegante. Jacobs abriu o desfile com um look básico de camiseta com estampa de código de barras. O símbolo foi descomposto e recomposto em linhas verticais, horizontais, sinuosas e quadriculados. Em uma espécie de anos 60 revisitados e versão mais leve, resgatou a cintura baixa (que andava em desuso) e reforçou a tendência dos cropped tops (ou barriga de fora). Ora em duas peças de terninho e saia (lápis ou godê) com listras verticais; ora em blusas e de listras horizontais combinadas com calças de estampa de treliça, Jacobs prova mais uma vez por que é sempre um dos pontos altos da semana.

Já a Calvin Klein, sob a batuta do brasileiro Francisco Costa, propôs um verão minimalista e, ao mesmo tempo, sensual. O estilista traz uma mulher classuda e autoconfiante. Nas peças, isso se traduz em looks que vão do estruturado da alfaiataria à fluidez do cetim. Destaque para o busto estruturado com ares de anos 50.

Costa quis mostrar processos que em geral permanecem escondidos, como a costura à mostra de vários looks. A escolha garantiu o ar despojado que Costa queria. Mas talvez o recurso mais criativo tenha sido o uso das redes sobre tubinhos de cetim. Para um brasileiro que cresceu no País das rendeiras, não é de se estranhar que o estilo nacional não tenha sido a principal influência desses looks.

Fechando a semana e na contramão do minimalismo p&b, Ralph Lauren evocou a sensualidade latina ao inspirar sua coleção na Espanha. Trouxe as cores clássicas do país: vermelho escarlate, azul, roxo, lenços coloridos, boinas, bolsas e mantas coloridas a tiracolo. Mas não faltaram propostas em p&b (principalmente no duo terninho de crepe de sede e calça), provando que o verão pode ser, sim, urbano, fresco e elegante.