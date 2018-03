Vera Fischer revive os tempos de Miss Brasil em livro

Se antes falou sobre a infância em Blumenau e as relações familiares, Vera agora revive os concursos de miss que a revelaram para todo o País (o título de Miss Brasil ela ganhou há 40 anos, numa época em que não se achava bonita e morria de vergonha de desfilar de maiô). Discorre sobre peças de teatro, filmes, minisséries e novelas na TV Globo (está no ar em Caminho das Índias, como Chiara), as viagens com os filhos, os jogos com os amigos em seu sítio.

Perry Salles, ex-marido, pai da primogênita, Rafaela, que faz 30 anos em 2009, companheiro de trabalho e "melhor amigo", ocupa várias páginas. Felipe Camargo, pai do caçula, Gabriel, de 16, é pouco citado. Vera preferiu deixar de lado os escândalos, como avisa o prefácio do amigo Ignácio de Loyola Brandão: "Se você procura alimentar suas fantasias, não mergulhe neste livro. Se deseja um quadro real, venha comigo."

Ela conta que preferiu não se estender sobre seus romances para não expor os parceiros. E garante que não foram tantos assim. "As pessoas acham que sou símbolo sexual, mas sou muito pouco sexual. Sou de amar, sou alemã." Um Leão Por Dia (Editora Globo) é o segundo dos três livros que ela escreveu. O próximo é um romance cujos personagens levam nomes dos cachorros de seu sítio e deve ser lançado em 2010. Como em A Pequena Moisi, Vera incluiu belas fotos não só de sua trajetória profissional, mas também da vida familiar. Alguns álbuns (ela adora fazê-los) pontuam as viagens no tempo da narrativa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.