Venezuelana é eleita Miss Universo; americana cai em desfile

A Miss Venezuela Dayana Mendoza foi eleita na noite deste domingo, 13, a Miss Universo 2008. Crystle Stewart, Miss Estados Unidos candidata ao posto de Miss Universo, caiu durante sua apresentação na competição. Pelo segundo ano seguido, uma miss EUA caiu enquanto desfilava em traje de gala no Miss Universo, que este ano acontece no Vietnã. Quatro latinas ficaram entre as cinco finalistas da competição, junto com a Miss Rússia. Veja também: Galeria com fotos do Miss Universo 2008 Miss EUA cai durante desfile no Miss Universo 2008 Em 2007, Rachel Smith virou sensação no YouTube por conta do incidente no Miss Universo. Candidata em 2008, Crystle Stewart levantou rapidamente, esboçou um sorriso e levantou os braços. Dias antes da competição, a Miss EUA afirmou que o incidente de sua antecessora não voltaria a acontecer. "Tudo o que posso oferecer ao mundo e aos Estados Unidos é fazer o melhor possível", declarou Crystle Stewart, que está escrevendo um livro de auto-ajuda cujo título será "Waitin to Win" (Esperando para ganhar). "O nervosismo não tem lugar aqui", disse, prometendo que não iria cair durante sua apresentação. Dayana Mendoza com a coroa do Miss Universo 2008. Foto: AP