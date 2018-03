Venezuelana de 18 anos vence o Miss Universo 2009

Stefanía Fernández, de 18 anos, se transformou na sexta venezuelana a conquistar o título de Miss Universo na cerimônia realizada na noite deste domingo, 23, no complexo hoteleiro Atlantis de Paradise Island, nas Bahamas. É a primeira vez na competição que candidatas do mesmo país vencem por dois anos consecutivos.

A Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, entregou a coroa à nova rainha, que, nervosa mas feliz, abraçou sua compatriota e deixou a coroa cair no chão. Dayana recolheu a coroa e a colocou de novo na Miss Universo 2009, desta vez com mais sorte.

Após duas horas de espetáculo, emoção e nervos, a Miss Venezuela venceu outra latina, a dominicana Ada Aimee de la Cruz, de 23 anos, outra beleza deslumbrante que foi escolhida primeira finalista.

A representante de Kosovo, Gona Dragusha, de 18 anos, ficou como segunda finalista. A terceira foi a australiana Rachael Finch, de 21 anos, e quarta outra latino-americana, Miss Porto Rico, Mayra Matos Pérez, de 20 anos.

As três representantes de países de língua espanhola conseguiram superar o crivo das semifinalistas e demonstraram o domínio das belezas latinas no concurso de Miss Universo.

A Miss Universo 2009, uma morena de olhos castanhos, 1,77m de estatura e cabelo castanho, tinha ficado entre as favoritas dos visitantes do site do Miss Universo.

Perguntada pelo júri sobre os obstáculos que as mulheres encontram hoje em dia para alcançar postos de direção nas empresas, disse que as "mulheres superaram muitos obstáculos e chegaram ao mesmo nível que os homens".

A nova Miss Universo 2009 assegurou que "já não existem fronteiras entre os homens e nós". A festa de coroação foi transmitida a 185 países ao vivo pela rede americana de televisão NBC.

Para o magnata americano Donald Trump, co-proprietário do concurso Miss Universo, o grupo de candidatas ao título desta edição é "provavelmente o melhor que viu nos últimos 12 anos".

A festa também divulgou a ganhadora do Miss Fotogenia, prêmio dado à tailandesa Chutima Durongdej, de 23 anos, enquanto a Miss Simpatia foi para a aspirante chinesa, Jingyao Wang, de 18 anos.

A nova Miss Universo terá a sua disposição um apartamento em Nova York durante seu reinado e receberá uma bolsa de estudos no valor de mais de US$ 100 mil para estudar na Academia de Cinema de Nova York, assim como um salário anual.

Entre outros muitos presentes, contará com um guarda-roupa completo de maiôs e de trajes de noite desenhados pelo costureiro porto-riquenho Carlos Alberto Otero.

Ao longo dos 57 anos de história do Miss Universo, o maior número de triunfos recai sobre os Estados Unidos, com um total de sete ganhadoras, seguido da Venezuela, com seis coroas, e Porto Rico, com

Cinco.

Os mestres de cerimônias da festa foram Billy Bush, da revista Access Hollywood, e a modelo e atriz americana Claudia Jordan, que foi Miss Rhode Island (EUA).

Entre as 12 celebridades que fizeram parte do júri no certame de coroação destaque para a modelo argentina Valeria Mazza e o ator americano Dean Cain, conhecido por seu papel de Superman em uma

série de televisão.

Trata-se da primeira ocasião em que as Bahamas é sede do concurso de beleza Miss Universo.