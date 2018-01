Venezuela quer Nobel da Paz Representantes da Academia Internacional de Hagiografia da Venezuela anunciaram que postularão hoje a candidatura do economista e músico José Antonio Abreu, criador do Sistema de Orquestras Juvenis e Infantis, ao Prêmio Nobel da Paz. "O maestro Abreu reúne todas as condições porque fez da música um idioma para a paz", disse o presidente Rafael Febres Cordero à emissora de rádio Unión. "É a primeira vez que a Venezuela se apresenta de maneira formal. Agora devemos esperar até outubro para a votação final na Noruega." Abreu, 72 anos, criou o projeto em 1975 para educar e reabilitar jovens que vivem nas ruas do País. / EFE