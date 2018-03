Venezuela multa TV em US$2 milhões por reportagens sobre motim

A emissora baseada em Caracas Globovisión -- que durante anos combate o governo de Chávez e diz ser uma bandeira pela liberdade de expressão na Venezuela -- afirmou que o pagamento da quantia levaria à falência da rede.

"Este montante representa a quebra econômica da Globovisión", disse a vice-presidente executiva da emissora, Maria Fernanda Flores, prometendo recorrer.

"Durante anos, eles tentaram nos quebrar moralmente... mas vamos continuar transmitindo mesmo que tenhamos de fazê-lo de uma caixa de Coca-Cola na Praça Bolívar", acrescentou ela, sob aplausos dos colegas nos estúdios da Globovisión.

As brigas do governo com a Globovisión simbolizam a polarização da Venezuela durante o governo de quase 13 anos de Chávez.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Partidários do governo dizem que a emissora quebra limites legais e éticos com seu conteúdo agressivo anti-Chávez.

Mas, para apoiadores da oposição, a Globovisión, uma propriedade privada, é vítima do que eles dizem ser a forma cada vez mais ditatorial e intolerante de Chávez governar o país.