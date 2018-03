Veneza seleciona bailarinos Até o dia 27, o projeto de dança Arsenale Della Danza - Body In Progress, da Bienal de Veneza, aceita inscrições de bailarinos brasileiros. O Sesc e a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, em parceria com a Bienal de Veneza, realizam o processo seletivo. Serão oferecidas oito vagas para o projeto, que ocorre de janeiro a maio de 2012, em Veneza, na Itália, e tem direção do coreógrafo brasileiro e diretor artístico do Festival de Dança da La Biennale di Venezia, Ismael Ivo. A seleção é destinada a candidatos com experiência sólida em dança contemporânea e idade entre 18 e 25 anos. Mais informações estão na página www.sescsp.org. br.