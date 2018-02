Veneza 2010 fica com a cara de Tarantino

Poucas vezes na história dos grandes festivais um presidente de júri ditou a premiação de maneira tão pessoal como Quentin Tarantino nesta 67ª edição do Festival de Veneza. Para começar, deu o Leão de Ouro à sua ex-namorada, Sofia Coppola, que venceu com Somewhere. Depois, arrumou um Leão de Ouro pelo conjunto da obra para seu ex-mentor Monte Hellman, que levou ao Lido seu Road to Nowhere como concorrente. Não satisfeito, Tarantino reescreveu o regulamento do festival, que proibia prêmios acumulados, para dar dois troféus ao espanhol Balada Triste de Trompeta (direção e roteiro) e mais dois a Essential Killing (ator, para Vincent Gallo, e Prêmio Especial do Júri, para Jerzy Skolimowski). Nada mau.

Por tudo isso, as palavras que mais se repetiam em Veneza eram "conflito de interesses" e "júri para ser esquecido". Tarantino também não se destacou pela elegância em sua passagem pelo Lido. Ao entrar na sala da coletiva de imprensa, e ser vaiado, pegou o microfone e gritou "fuck you" para os jornalistas, enquanto fazia com a mão livre um gesto que sugeria masturbação. Depois controlou-se e pôde responder com mais calma às perguntas. Disse, por exemplo, que o filme de Sofia Coppola havia emocionado a todo o júri, e não apenas a ele, e que crescera à medida em que outros concorrentes foram sendo apresentados. No entanto, a própria Sofia, ao receber seu Leão de Ouro, se disse surpresa. Não esperava. Também confirmou que seu primeiro telefonema, ao saber da vitória, foi para papai Francis Ford que estava com a esposa, Eleonor, no interior da França, cuidando dos netinhos.

Somewhere traz a história do ator Johnny Marco (Stephen Dorff), que está com o braço quebrado e vive no Hotel Chateau Marmont, em Los Angeles. Leva vida promíscua e dissipada até que a filha adolescente, Cloe (Elle Fanning), vem visitá-lo e termina por passar uma temporada com ele. Em aparência, o convívio com a garota o leva a tomar consciência do vazio da sua vida. Nada é exposto de maneira didática. Tudo é um pouco lacunar, rarefeito, no estilo do melhor dos filmes de Sofia, Encontros e Desencontros (Lost in Translation). Esse parece ser seu estilo e, nele, Sofia que é moça tímida e avessa a entrevistas, se expressa melhor. Somewhere é bom filme, uma gracinha. Daí a merecer um Leão de Ouro há certa distância.

Também parecem exageradas as premiações para Balada Triste de Trompeta, de Álex de la Iglesia, e a Essential Killing, de Jerzy Skolimowski. Ambos têm méritos, mas não mais do que outros que foram ignorados pelo júri.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Plagiários. Balada Triste mergulha numa alegoria da Espanha do franquismo através da história do amor louco de dois palhaços de circo por uma acrobata deslumbrante (Carolina Bang, de fato uma mulheraça). De la Iglesia faz profissão de fé num estilo extravagante, desmesurado, visualmente inventivo e próximo ao universo do próprio Tarantino. O diretor espanhol foi responsável pela parte mais engraçada da entrevista, ao dizer que todos ali eram plagiários, imitadores e recicladores do trabalho alheio. "Não existe mais nada de novo para inventar; nós somos como barmen competentes, que preparam coquetéis misturando bons ingredientes e em quantidades adequadas." Com a declaração, filia-se ao clube do pós-modernismo como sócio remido. O filme é mesmo saboroso como daiquiri. Daí a ganhar dois prêmios...

Coisa parecida se pode dizer de Essential Killing, história de um guerrilheiro talebã (Vincent Gallo) preso pelos americanos, transferido para um país europeu e que consegue escapar. Numa paisagem nevada e desolada, luta de maneira desesperada para não morrer. "O que mais me estimulou foi que não se precisa sentir simpatia pelo personagem para torcer por sua sobrevivência", disse Tarantino ao justificar o prêmio. O desempenho de Gallo é todo físico, quase não abre a boca ao longo do filme.

Foram estes os principais filmes premiados (veja lista abaixo). Resta lembrar o prêmio de melhor atriz para Ariane Labed pelo interessante filme grego Attenberg, de Athina Tsangari. E o de melhor atriz revelação para Mila Kunis no fraco Black Swan, de Darren Aronofsky.

Dos favoritos absolutos da crítica, apenas o russo Osyanki levou uma estatueta, a de fotografia. Post Mortem, do chileno Pablo Larraín, foi ignorado, assim como o chinês La Fossé. Da mesma forma, saíram de mãos abanando os quatro títulos italianos em concurso - Noi Credevamo, La Solitudine dei Numeri Primi, La Passione e La Pecora Nera. A Itália não vence em casa desde 1998, quando Gianni Amelio levou o Leão de Ouro por Così Ridevano. A crise é brava.

PREMIAÇÃO OFICIAL

Leão de Ouro (melhor filme): Somewhere, de Sofia Coppola (EUA)

Leão de Prata de direção: Álex de la Iglesia, porBalada Triste de Trompeta (Espanha)

Prêmio Especial do Júri: Essential Killing, de Jerzy Skolimowski (Polônia)

Coppa Volpi de melhor ator: Vincent Gallo por Essential Killing

Coppa Volpi de melhor atriz: Ariane Labed por Attenberg

Prêmio Marcello Mastroianni (ator ou atriz revelação): Mila Kunis por Black Swan (EUA)

Osella de contribuição técnica (fotografia): Mikhail Krishman por Ovsyanki (Rússia)

Osella de melhor roteiro: Álex de la Iglesia por Balada Triste de Trompeta (Espanha)

Leão de Ouro pela carreira: John Woo

Leão de Ouro Especial: Monte Hellman

Leão do Futuro (melhor primeiro filme): Cogunluk, de Seren Yuce (Turquia)

Prêmio Orizzontti

Longa-metragem: Verano de Goliat (Nicolas Vereda)

Prêmio Especial do Júri (Longa-metragem): The Forgotten Space, de Noel Burch e Allan Sekula (Holanda)

Média-metragem): Tse, de Roee Rosen (Israel)

Curta-metragem: Coming Attractions, de Peter Tscherkassky (Austria)

Menção especial a Jean Gentil, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (República Dominicana)

Controcampo italiano

Melhor filme: 20 Sigarette, de Aureliano Amadei (Itália)

Prêmio Persol 3D (mais criativo em 3D do ano): Avatar, de James Cameron e Dragon Trainer, de Chris Sanders e Dean Deblois (EUA)