Vendido a 82 países, 'Peixonauta' será dublado para o cazaque Animação brasileira exibida aqui pelo Discovery Kids e pela TV Cultura, o Peixonauta está em negociação com a TV estatal do Casaquistão e, em breve, será dublado para o idioma cazaque. Embora 40% do país ainda fale russo - a região foi uma das que se tornaram independentes após o fim da União Soviética -, o governo trabalha para que toda a população fale apenas a língua oficial num curto prazo, e a televisão tem papel central nessa campanha. Isso implica dublar todos os programas e zerar versões legendadas, prática que funciona como lei em vários países. Mais que isso, a TV estatal do Casaquistão tem adquirido muito conteúdo pré-escolar, visando a expansão do cazaque entre os pequenos.