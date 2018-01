Vendas de música de Al Green crescem 500% após Obama cantá-la em evento

SÃO PAULO - Barack Obama fez a canção Let's Stay Together, de Al Green, subir 490% em vendas digitais na última semana, informou a Billboard. Isso porque o presidente dos Estados Unidos entoou algumas notas da música gravada em 1971 durante um discurso em um evento beneficente na semana passada.

De acordo com o site da publicação americana, a marca alcançada pela canção, que teve 16 mil downloads, foi a melhor desde o início do monitoramento de compras do tipo, em 2003.

Obama surpreendeu a plateia e seus funcionários quando começou a cantar no evento, em um teatro de Nova York, no último dia 19. O presidente teria visto Al Green, que também participava do evento, quando começou a cantar. "Aqueles caras não achavam que eu faria isso", brincou, apontando para sua equipe. O vídeo mais visto da performance tem 4 milhões de visitas no Youtube.

Al Green é um artista de soul e gospel dos Estados Unidos, considerado pela Billboard como um dos 100 melhores de todos os tempos em 2005.