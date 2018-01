Vendas de discos de Etta James crescem 378% As vendas de discos de Etta James aumentaram 378% após sua morte, há nove dias. As informações foram fornecidas pela revista "Billboard", que também noticiou que o álbum mais vendido da carreira da cantora, "The Best of Etta James", subiu da 162 para a 46.ª colocação, com 8 mil cópias vendidas em apenas uma semana, de acordo com a Nielsen SoundScan, termômetro das paradas musicais norte-americanas. Etta também entrou para o ranking das cem músicas mais tocadas com "At Last", que ocupou o 96.º lugar da lista da "Billboard". A canção é até hoje a que alcançou lugar mais alto nas paradas na carreira de Etta James, com a posição de número 47 em 1961. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.