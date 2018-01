Venda de singles atinge recorde em 2009 na Grã-Bretanha--grupo

Com 10 semanas até o fim do ano, as vendas de single atingiram 117,6 milhões, 99 por cento dos quais foram vendidos em formato digital.

O formato é uma boa notícia para a indústria de música, que viu a venda de álbuns no mundo despencar nos últimos anos, em parte devido à pirataria na Internet.

"Isso realmente é a era do single digital", disse Martin Talbot, diretor da Official Charts Company, que compila as paradas musicais semanais.

Lady Gaga tem os dois singles mais vendidos do ano até agora, com "Poker Face" seguido de "Just Dance".

O grupo Black Eyed Peas está em terceiro e quinto lugares com "I Gotta Feeling" e "Boom Boom Pow" respectivamente, enquanto "In For The Kill" do La Roux está em quarto.

Geoff Taylor, executivo-chefe do BPI, disse que os números sugeriram que o mercado musical poderia "explodir" na Grã-Bretanha se o governo agir para combater os compartilhamentos de arquivos ilegais.

"Que os singles atingiram esse peso enquanto ainda há mais de um bilhão de downloads ilegais todos os anos na Grã-Bretanha é testemunho da qualidade de lançamentos neste ano e a oscilação do mercado de download britânico", disse em comunicado.

A indústria britânica de música está dividida sobre como combater os downloads ilegais, com algumas estrelas apoiando as propostas do governo de bloquear transgressores de acessar a internet e outros de se opor a o que enxergam como medidas draconianas.

(Reportagem de Mike Collett-White)