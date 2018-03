Venda de ingressos para Radiohead começa dia 5 A produtora Plan Music anunciou ontem as datas dos shows do grupo britânico Radiohead no Brasil. Eles tocam no Rio de Janeiro, em 20 de março, na Apoteose, para 35 mil pessoas; e em São Paulo, dia 22, na Chácara do Jockey, na Vila Sônia, para 30 mil. O preço é R$ 200. Ingressos serão vendidos pela internet (www.ingresso.com) a partir da zero hora de 5 de dezembro. Em São Paulo, a bilheteria do estádio Pacaembu venderá entradas a partir das 9 horas também do dia 5. No Rio, a bilheteria 1 do Maracanãzinho é ponto-de-venda a partir das 9 horas do mesmo dia. Os shows integram o evento Just A Fest, que terá outros grupos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.