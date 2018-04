Venda de ingresso para TIM Festival começa na segunda Os ingressos para a edição 2007 do TIM Festival começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, dia 3. O evento acontece entre os dias 25 e 31 de outubro em quatro capitais - Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Vitória. No total, serão 24 postos de venda nas quatro cidades, mas haverá também bilheterias em Belo Horizonte, Brasília, Santo André e Campinas. Os preços dos ingressos oscilam entre R$ 40 a R$ 400. Para facilitar o acesso ao ingresso, a organização também comercializará por meio do site da Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br), ou por telefone (11) 6846-6000 (para SP) ou no 0300-789-6846. Como ação promocional, clientes da operadora que promove o evento terão desconto de 20% na compra do primeiro par de ingressos. Para obter o benefício é necessário apresentar uma conta do celular ou um cartão de recarga superior a R$ 15. A programação do TIM Festival se divide em duas datas no Rio e acontece na Marina da Glória. As atrações foram separadas por temas, que abrangem o jazz, rock, novas divas do pop e até mesmo eletrônico e funk. A capital paulista terá cinco dias de evento, e ocorrerá em localidades diferentes: Auditório Ibirapuera, Arena Skol Anhembi e a casa noturna The Week. As cidades de Vitória e Curitiba recebem edições diminutas do TIM Festival, com um cardápio reduzido de atrações. Enquanto Vitória terá três noites - de 27 a 29 - no Teatro da UFES, a capital paranaense tem sua programação concentrada no dia 31, e acontecerá na Pedreira Paulo Leminski. Entre as principais atrações para o evento deste ano estão a islandesa Björk, os grupos de rock Arctic Monkeys e The Killers, além de Antony and The Johnsons, a banda da atriz Juliette Lewis (Juliette and The Licks) e a dama do jazz Cecil Taylor, de 78 anos. Destaque também para a brasileira Cibelle, nome já bem difundido no exterior e pouco conhecido no seu próprio País.