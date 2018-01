Venda de álbuns musicais nos EUA despenca em 2007 A venda total de álbuns musicais físicos e digitais nos Estados Unidos caiu 15 por cento em 2007, para 500,5 milhões de unidades, com a indústria sendo afetada pela pirataria e pela competição com outras formas de entretenimento, como o videogame, de acordo com especialistas. Segundo a empresa de pesquisas do setor Nielsen SoundScan, esse é o maior declínio da industria desde que a companhia iniciou este tipo de análise, em 1993, afirmou um porta-voz da empresa. O auge foi em 2000, quando as vendas atingiram 785 milhões de unidades. A venda de álbuns via Internet subiu 2,4 por cento, para 30,1 milhões de unidades, mas foi um crescimento tímido ante aumento de 19 por cento em 2006. As vendas totais -- incluindo álbuns, singles e conteúdo digital -- subiu 14 por cento, para 1,4 bilhão de unidades, também abaixo dos 19 por cento de crescimento em 2006. O aumento mais expressivo foi o de 45 por cento em vendas de faixas digitais, para 844,2 milhões de unidades. Mas ainda assim, esse número ficou atrás do aumento de 65 por cento em 2006. E o cenário deve piorar nos próximos quatro ou cinco anos, afirmou o agente musical Kenneth Kraus, sócio da Loeb & Loeb, que tem clientes como Kid Rock e Carrie Underwood. Kraus afirmou que a indústria desperdiçou muito tempo e energia na disputa acerca da distribuição digital da música, e que "perdeu-se toda uma geração de crianças" que cresceu fazendo download gratuito de música da Internet e que agora resiste a pagar por ela. "Talvez leve outros cinco anos" para que a indústria fonográfica apresente um plano de preços viável que permita aos fãs fazer download de música sem restrição de cópias, afirmou. Os Estados Unidos são o maior mercado musical do mundo, responsável por cerca de um terço das vendas globais, segundo a International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), um grupo londrino que representa a maior parte dos grandes selos musicais do mundo.