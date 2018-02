Vencedores do prêmio Gramophone

A jovem violoncelista argentina Sol Gabetta, o veterano pianista de origem austríaca Alfred Brendel e a meio-soprano americana Joyce DiDonato foram os destaques do prêmio Gramophone, o mais importante da música clássica, entregue ontem, em Londres. Sol Gabetta foi contemplada na categoria artista jovem do ano. Brendel foi homenageado pela contribuição de sua carreira, enquanto Joyce foi eleita a artista do ano, derrotando uma lista de nomes como Plácido Domingo, Lang Lang e Antonio Pappano. A maior supresa ocorreu na categoria disco do ano, vencida pelo grupo inglês The Cardinall"s Musick, que é dirigido por Andrew Carwood. / EFE