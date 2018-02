Vencedores do Prêmio Brasil Miguel Chikaoka, Fábio Messias, Carlos Dadoorian, Letícia Ramos e Natalie Laufer Salazar são os vencedores das categorias do Prêmio Brasil Fotografia. Já Daisuke Ito, Feco Hamburger e Paulo Pereira ganharam menção honrosa. A cerimônia de premiação será em São Paulo, na quinta, com abertura de mostra no Espaço Cultural Porto Seguro (Avenida Rio Branco, 1.489).