Vencedores do Carlos Gomes O 14.º Prêmio Carlos Gomes de Ópera e Música Erudita premiou os melhores artistas da área na última segunda, na Sala São Paulo. Durante a premiação, houve concerto com a Orquestra Sinfônica de Santo André, sob regência do maestro Carlos Moreno e os solistas Niza de Castro Tank e Rodrigo Esteves. Entre os principais vencedores, estão Il Barbiere di Siviglia, produção da Cia. Brasileira de Ópera (espetáculo de ópera), Roberto Tibiriçá (regente pelo trabalho à frente da Sinfônica Heliópolis e da Sinfônica de Minas Gerais; Luiz Fernando Malheiro (regente de ópera), Marcello Vannucci (cantor solista) e Edna D"Oliveira (cantora solista).