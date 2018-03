Vencedores de prêmio do Pará Foram anunciados ontem os vencedores do 3.º Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, sob o tema Memórias da Imagem e promovido pelo jornal Diário do Pará. O coletivo Garapa, de São Paulo, foi o vencedor da categoria Memórias da Imagem. Já a paulistana Ilana Lichtenstein ganhou o Prêmio Diário Contemporâneo e o paraense Lucas Gouvêa Mariano de Souza, o Prêmio Diário do Pará. Além dos vencedores, a premiação, com curadoria de Mariano Klautau Filho, teve mais 20 fotógrafos selecionados. Uma mostra com as obras dos selecionados e premiados ocorrerá a partir de 28 de março na Casa das Onze Janelas, em Belém.