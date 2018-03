Vencedores de prêmio da crítica A Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) anunciou ontem os vencedores de sua premiação relacionada a atividades de 2011. O pintor paraibano Sergio Lucena foi escolhido como criador contemporâneo e a mineira Yara Tupynambá escolhida para receber o Prêmio Clarival do Prado Valladares por sua trajetória. Ainda entre as dez categorias, a mostra Joaquín Torre García: Geometria, Criação e Proporção ganhou como melhor de 2011, e João Cândido Portinari premiado como personalidade do ano. A cerimônia de entrega dos troféus da ABCA, criados pelo escultor Nicolas Vlavianos, ocorrerá em 22 de maio no Sesc Vila Mariana.