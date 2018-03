Vencedores de premiação O Prêmio New Holland de Fotojornalismo divulgou os vencedores de sua 7.ª edição, que recebeu inscrições do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O concurso concederá R$ 62 mil aos escolhidos e contou com a presença de Armando Favaro, do Estado, na comissão julgadora. Na categoria Campo, o ganhador foi o argentino Tomás Linch. O 2.º lugar ficou com Sérgio Sandersen e o 3.º, com David Santos Jr. Já João Correia Filho recebeu o prêmio especial e Ezequiel Marchitelli foi vencedor de categoria destinada a amadores. Ainda foram premiados Alberto Alejandro Eliase e Alexandre Antonio de Souza. O prêmio promoverá mostra itinerante.