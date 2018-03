Vencedora do Pritzker, Kazuyo Sejima dirigirá Bienal de Veneza A Bienal de Arquitetura de Veneza será dirigida pela japonesa Kazuyo Sejima. A décima segunda edição ocorrerá entre 29 de agosto e 21 de novembro. Ao lado de Ryue Nishizawa, com quem fundou o estúdio Sanaa, Sejima acaba de ganhar o prêmio Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura. O júri destacou a exploração do espaço, a transparência, as luzes e os novos materiais utilizados em trabalhos como o edifício de Christian Dior, em Tóquio, e o Pavilhão Glass, do Museu de Arte Contemporânea de Toledo, nos Estados Unidos. A dupla tem também trabalhos em Londres, como a Serpentine Gallery Pavillon (foto). Nascida em 1956, Sejima tornou-se a segunda mulher a ganhar o prêmio. Esta é terceira vez que o Pritzker é entregue a uma dupla de arquitetos. Sejima e Nishizawa vão receber US$ 100 mil e cada um deles uma medalha bronze, no dia 17 de maio, em Nova York. / EFE