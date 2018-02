Vencedora do Oscar, atriz Celeste Holm morre aos 95 anos

Amy Phillips disse à rede CNN que Celeste foi internada em um hospital nova-iorquino na semana passada, mas que seu marido a levou para casa na sexta-feira.

"Ela morreu em paz em sua casa, em sua cama, com o marido, amigos e familiares ao seu lado", declarou sua sobrinha.

Celeste nasceu e cresceu em Nova York e começou a atuar na adolescência em peças na escola, e mais tarde na faculdade, antes de abraçar como profissão a carreira de atriz.

Seu grande papel na Broadway veio em 1940 na remontagem de "The Time of Your Life", ao lado do então também novato Gene Kelly, e em 1943 ela já havia conquistado reconhecimento no papel de Ado Annie em "Oklahoma!", de Rodgers & Hammerstein.

Ela trabalhou em diversos filmes, como "A Malvada", de 1950, e voltou para o seu primeiro amor, a Broadway. Ao longo dos anos, Celeste adquiriu a maestria do palco e da tela e atuou em inúmeras séries de TV nos anos 1970 e 1980, como "Ilha da Fantasia", "Falcon Crest" e "Archie Bunker's Place".