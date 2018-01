Vencedora do Miss Brasil 2008 foi descoberta na internet Vem do Rio Grande do Sul, da cidade de Roca Sales, e do Orkut a segunda Natália consecutiva a ganhar o título de mulher mais bonita do Brasil. Descoberta no site de relacionamentos, Natália Anderle, 22 anos, 1,75 m, 90 cm de busto, 60 de cintura e 90 de quadril é a sucessora de Natália Guimarães no posto de Miss Brasil. Ela recebeu a coroa da antecessora mineira no domingo, em evento realizado no Citibank Hall, na zona sul de São Paulo. ?Estou muito feliz e me sinto preparada para representar o Brasil no Miss Universo. Gostaria de agradecer ao povo gaúcho e também a todos os brasileiros por essa vitória. Vou dar o melhor de mim para trazer ao Brasil o título de Miss Universo?, declarou a nova Natália, já com texto pronto. Décima gaúcha coroada no concurso desde 1954, ela ganhou o Miss Rio Grande do Sul depois de ser descoberta pelo caça-talentos Evandro Hazzy no Orkut. Ele a convidou para disputar a seletiva, representando o município de Encantado, a 140 km de Porto Alegre, ao ver as suas fotos no site. Natália é esteticista, formada em curso técnico de cosmetologia, e estava prestes a ingressar em uma faculdade de medicina quando foi eleita Miss Rio Grande do Sul. De origem humilde, já trabalhou como empregada doméstica para custear os estudos e agora pretende ajudar a família com os prêmios que recebeu - os maiores da história do concurso: R$ 200 mil, um carro zero, um relógio de porcelana com brilhantes e uma jóia de ouro 18 quilates. ?Vou guardar um pouco do dinheiro e fazer uma poupança para mim.? O próximo desafio da miss acontece em Nha Trang, no Vietnã, em 15 de junho. Lá, 90 meninas entre 18 e 25 anos vindas de todo o mundo disputarão a coroa de Miss Universo 2008. As informações são do Jornal da Tarde