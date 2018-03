Vencedor do Oscar de 2009 chega em DVD O filme que ganhou 8 Oscars (incluindo o de melhor filme, roteiro adaptado e diretor) e 4 Globos de Ouro, "Quem Quer Ser um Milionário?", chega agora em DVD. A história do garoto órfão Jamal Malik é puro conto de fadas. O cenário, mesmo que caótico, salta aos olhos com cores vivas. O filme inicia sua jornada pela vida do pobre Jamal quando ele está próximo de ganhar o surpreendente prêmio de 20 milhões de rupias na versão indiana do programa de TV semelhante ao ?Show do Milhão?.