Vencedor do Nobel Günter Grass abandona o romance

Autor de importantes títulos como O Tambor e A Ratazana e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, o escritor Günter Grass disse em entrevista ao jornal alemão Passauer Neue Presse que não pensa em escrever um novo romance. “Estou com 86 anos. Meu estado de saúde não me permite conceber projetos de cinco ou seis anos, e esta seria a condição para o trabalho de pesquisa para uma obra.” O escritor revelou ainda que tem se dedicado ao desenho e à aquarela e que passou por um bloqueio criativo após sofrer frequentes hospitalizações.