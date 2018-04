Vencedor do Musique vai abrir para All Time Low O grupo F292, vencedor da 3ª edição do Prêmio Musique, realizado pelo Estadão em parceria com a Rádio Eldorado, será uma das bandas de abertura, hoje, para o show que o grupo americano All Time Low faz no Via Funchal. O convite foi comemorado pelo grupo carioca. Pela primeira vez no Brasil, o All Time Low é um fenômeno teen surgido nos EUA que inspirou uma geração de novas bandas também no Brasil, como o Restart. "Não sabemos ainda como será o show, vamos ter 20 minutos para tocar", diz Rafah, vocalista do F292. Ele concorreu com quase 900 inscritos na edição do Musique que escolheu um parceiro par a letra Alguém, de Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial.