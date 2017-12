Vem aí o Dia Mundial Sem Bola

Copa do Mundo é uma droga como outra qualquer! Quando falta, o cara se desespera. Torna-se, por vezes, violento! Se levantar da poltrona para bater boca com o pessoal das resenhas esportivas, deixa ele! Enquanto estiver brigando com a TV, a turma de casa estará em segurança. Tente não contrariá-lo, paciência! Na segunda-feira, 14 de julho, quando tudo virar legado, ele voltará a ser aquele mesmo homem carinhoso e apaixonado de sempre. Vai passar, querida!

Reza forte

Apesar de todos os esforços

de especialistas para desfazer

o feitiço no terreiro da Granja

Comary, a chamada 'maldição

da banana' continua trancando

os caminhos de Daniel Alves na

seleção brasileira. Desde que o

lateral direito do Barcelona comeu aquela banana que lhe atiraram

em campo na Espanha, todo gol

contra o Brasil sai de jogadas

iniciadas nas costas dele - repara só!

Dúvida cruel

Será que este Paulinho que está

na seleção é aquele mesmo que

jogou no Corinthians? Vai ver

é um sósia que nem esse do

Felipão que anda enganando

uns e outros por aí!

Turismo esportivo

Na contramão da abertura na

última sexta-feira da temporada

de esportes de inverno no Hemisfério Sul, tem mais argentino em

Porto Alegre atraído pela Copa do que brasileiro a caminho das pistas de esqui de Bariloche!

Padrão Fifa

Entre as novidades introduzidas pela Fifa na transmissão da Copa pela TV, a mais inusitada até agora foi o tira-teima para induzir o

telespectador a erro de

interpretação em lances duvidosos de impedimento. Se o juiz de

Brasil 4 x 1 Camarões tivesse

acesso ao recurso eletrônico,

anularia o gol legal do

Fred, coitado!

Teimosia em jogo

Se a imprensa continuar elogiando o Fernandinho desse jeito, aí

mesmo que o Felipão não tira o Paulinho do time titular!