Vem aí mais um bilhete premiado

O que Vidas em Jogo (Record), A Vida da Gente (Globo) e Aquele Beijo, a próxima novela das 7 da Globo, têm em comum? A novela de Miguel Falabella, que estreia na próxima segunda-feira, também terá um núcleo de sua trama envolvido com loteria. Mera coincidência?

Sebastião (Raoni Carneiro) tem um sonho e decide apostar a sorte com os números da data de nascimento de seu pai. Sem dinheiro para fazer seu jogo, ele pede emprestado para Raíssa (Maria Maya), que o ajuda, não sem antes impor suas condições. Com a presença de testemunhas, Sebastião tem de assinar um contrato garantindo que dará parte de seu prêmio, caso ganhe, à moça. Adivinhe? Sim, ele ganha. Mas antes de colocar as mãos nessa grana, muita coisa deve acontecer em Aquele Beijo.