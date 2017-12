Vem aí a 2.ª temporada da série <i>Mothern</i>, do GNT Mothern, a série inspirada no livro baseado no blog homônimo de Juliana Sampaio e Laura Guimarães, continua a procriar. O último episódio do primeiro programa de ficção do canal GNT vai ao ar no sábado, às 20h30, e já há movimentação para uma segunda temporada. A estréia está prevista para maio, claro, mês de motherns. Para tanto, o GNT conta com o interesse do mercado anunciante. Foram as marcas dispostas a desfilar em cena - todas relacionadas ao universo da maternidade - que bancaram a primeira temporada.