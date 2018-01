Velório e enterro da atriz Ariclê Perez serão no Morumbi O corpo da atriz Ariclê Perez será velado, a partir das 6h30 da manhã de hoje, no velório do cemitério Gethsemani, na Praça da Ressurreição, no Jardim Colombo, bairro do Morumbi, zona sul da capital. O enterro será às 16 horas, no mesmo cemitério. A atriz campineira, de 62 anos, morreu em conseqüência de uma queda da janela de seu apartamento, no 10º andar do edifício da Rua Maranhão, 270, no bairro de Higienópolis, área nobre da capital. O inquérito policial foi instaurado no 4º DP - Consolação. A atriz estava sozinha em casa e a primeira suspeita, segundo a polícia, é de que tenha se suicidado. Ariclê Pérez Rangel foi casada com o diretor teatral Flávio Rangel, morto em 1988, responsável por montagens memoráveis e premiadas entre os anos 60 e 80. Ela começou sua carreira teatral em 1967, com a peça "Electra" e só estreou na televisão em 1990, participando de novelas, minisséries e casos especiais. Atuou também em alguns filmes e chegou a ganhar um prêmio como atriz coadjuvante. Seu último papel na TV foi interpretando a mãe de Juscelino Kubitschek, na minissérie JK, exibida pela Rede Globo, até a última sexta-feira. A polícia investiga a hipótese de que a atriz estivesse vivendo um período de depressão. Matéria corrigida em 28/03, às 10h31