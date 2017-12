Velório do ator José Wilker será no Teatro Ipanema

O velório do ator e diretor José Wilker começou por volta das 23h deste sábado, no Teatro Ipanema, zona sul do Rio. A cerimônia deverá ficar aberta ao público até 15h deste domindo, depois o corpo será levado para o Memorial do Carmo, onde será cremado no fim da tarde.

Espaço tradicional da contracultura e do teatro de vanguarda no Rio, o Teatro Ipanema (Rua Prudente de Moraes, 824) foi fundado em 1959, com o nome de Teatro do Rio. Wilker é identificado com o espaço. Lá, participou de "A ópera dos três vinténs", de Bertold Brecht, e "O Rei da Vela", do Grupo Opinião, espetáculos de vanguarda encenados em 1971.