Velório de Jackson pode ser anunciado ainda neste domingo

Os fãs do cantor Michael Jackson, morto após sofrer um ataque cardíaco na última quinta-feira em Los Angeles, vivem grande expectativa na cidade. Fontes ligadas à família do cantor informaram que nas próximas horas serão divulgadas as circunstâncias da cerimônia preparatória para o funeral e também o local onde o corpo do músico deverá ser sepultado. No momento, o corpo do artista está em uma funerária local, cujo nome é mantido sob sigilo.

Há dúvidas sobre o local do sepultamento, que deverá ser grande e permitir controle policial pela excitação de curiosos e pelo nível da comoção dos fãs, que têm se espalhado por diversos pontos de Los Angeles e em Encino, onde vivem os Jackson. Também há incertezas sobre a natureza da cerimônia, uma vez que Jackson se converteu ao islamismo no ano passado. A família poderá optar por um ato ecumênico.

A família do cantor contratou médicos legistas para proceder a uma segunda autópsia no corpo do cantor, possivelmente para esclarecer sobre a suspeita de que o músico tenha morrido de uma overdose de medicamentos potencialmente perigosos.

Ouvido pela polícia de Los Angeles durante três horas na tarde de sábado, o médico Conrad Murray explicou sua ação durante o ataque cardíaco de Michael Jackson. Murray estava com o cantor na hora da morte e disse à polícia que procedeu apenas aos primeiros socorros. Ele não está mais sendo considerado suspeito de ter provocado deliberadamente a morte de Jackson, conforme especulava parte da imprensa. Para a polícia, até o momento, ele é somente uma testemunha.