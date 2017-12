Velhos presidentes contam suas histórias Nos anos 60, trabalhar no jornal Última Hora era o fascínio de um grupo de jovens na casa dos 20 e poucos anos. Nunca imaginei que escreveria uma frase assim, na casa dos 20 anos. Éramos atrevidos, divertidos, presunçosos, nos achávamos, mas, acima de tudo, adorávamos o ofício. No começo da tarde, redação vazia, chegava o José Eugênio com sua cara de bebê malandro, sentava-se à máquina e escrevia. Redigia uma nota, ia para o telefone, redigia outra, ia para o telefone, e assim as horas passavam. Passavam mesmo, porque conseguir uma linha naquela época de Companhia Telefônica Brasileira era ganhar na sena. José Eugênio escrevia sobre a noite, sobre o teatro musical, o rebolado, as vedetes, enfim cobria os palcos, do TBC ao Natal onde Celia Coutinho, Marly Marley, Irene Bertal, Dayse Paiva, Lilian Fernandes exibiam corpos monumentais, como se dizia.