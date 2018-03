'Velho Chico' encena missa criada por Gonzagão Novela também é cultura. A partir do capítulo de hoje, Velho Chico terá uma reprodução da Missa do Vaqueiro, homenagem a Belmiro dos Anjos, adorável personagem de Chico Diaz. A missa do vaqueiro de fato existe e foi criada para homenagear Raimundo Jacó, que, assim como o Belmiro, foi assassinado. Ele era primo de Luiz Gonzaga, o Gonzagão, que criou a cerimônia na paróquia local e viu a celebração se tornar tradição em Estados no Nordeste onde acontecem as vaquejadas, com participação de cerca de 600 vaqueiros. A sequência mostra a escultura da cabeça do Raimundo Jacó no ofertório, um estandarte com a pintura de Belmiro, estandartes com bandeiras dos Estados do Nordeste e 15 cavaleiros.