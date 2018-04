Velhas Virgens: São Paulo, rock, humor e carnaval

VELHAS VIRGENS

CARNAVELHAS 2

Independente

Preço: R$ 25

ÓTIMO

Com títulos como Taca Silicone na Japa e Um Chopps e Dois Pastel e versos do tipo "Eu vou mandar azulejar o mar/ Eu vou mandar cimentar a areia" (Praia de Paulista), a hilária banda Velhas Virgens homenageia e tira onda com diversos tipos e referências paulistanas, como Adoniran Barbosa, Demônios da Garoa, Rita Lee, Tom Zé, Professor Pasquale, estudantes cachaceiros, parada gay, minhocão, feijoada do Estadão. Não por acaso Roger Moreira (Ultraje a Rigor), Wandi Doratiotto (Premê), Laert Sarrumor (Língua de Trapo) e até o falecido Adoniran Barbosa participam do CD Carnavelhas 2 - Do Love Story Até a Av. São João. São "professores" da escola humorística dos VV. Em ritmo de marchinha, frevo e samba, com pegada roqueira, eles fazem divertidas crônicas de costumes paulistanos contemporâneos, incluindo naturalmente muita sacanagem (SP Pornô, Em Tese, Marcha do Diabo) e exaltação à bebedeira (Turnê do Chopp, Hino do Terra Nova), convenientemente misturando as duas coisas. Afinal, se tiver enchente, a solução deles é se internar no primeiro bar.

